Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?

MELİS SEVİNÇ GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen'in kaza geçirmesi, karaktere hayat veren Melis Sevinç'in diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu. Ancak bu konu ile ilgili de bir açıklama gelmedi.

''Gönül Dağı Selma Öğretmen öldü mü? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç diziden ayrıldı mı?'' soruları, 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı yayınlanacak 100. bölüm ile birlikte yanıt bulacak.