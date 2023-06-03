Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı, 3 Haziran Cumartesi akşamı 100. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimleri buluşturan dizinin son bölümünde şoke eden bir olay yaşandı. Selma Öğretmen ve Taner'in kavuşması beklenirken, Selma trafik kazası geçirdi. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Selma Öğretmen öldü mü, yaşıyor mu? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.