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Haberler Fotohaber Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 12:01

Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı, 3 Haziran Cumartesi akşamı 100. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimleri buluşturan dizinin son bölümünde şoke eden bir olay yaşandı. Selma Öğretmen ve Taner'in kavuşması beklenirken, Selma trafik kazası geçirdi. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Selma Öğretmen öldü mü, yaşıyor mu? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.

Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 100. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde, Ali bebeği babasına götüren Selma Öğretmen trafik kazası geçirdi. Son bölüme damgasını vuran bu sahne sonrası izleyiciler Selma Öğretmen ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Diziye Dilek'in ölümü sonrası dahil olan Selma Öğretmen karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Gönül Dağı Selma Öğretmen öldü mü, yaşıyor mu? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç diziden ayrıldı mı, çıkıyor mu? İşte detaylar.

Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI SELMA ÖĞRETMEN ÖLÜYOR MU?

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 3 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara gelen 100. Bölümünde şoke eden bir olay yaşanıyor.

Ali bebeği babasına götüren Selma Öğretmen trafik kazası geçiriyor.

Selma Öğretmen ve Taner'in kavuşması beklenirken yaşanan bu kaza sonrası izleyiciler neler olacağını merak ediyor.

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Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?

MELİS SEVİNÇ GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen'in kaza geçirmesi, karaktere hayat veren Melis Sevinç'in diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu. Ancak bu konu ile ilgili de bir açıklama gelmedi.

''Gönül Dağı Selma Öğretmen öldü mü? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç diziden ayrıldı mı?'' soruları, 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı yayınlanacak 100. bölüm ile birlikte yanıt bulacak.

Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğullarının kasabaya dönüşü coşkuyla karşılanır. TVR hayallerine Gedelli'den ulaşmaya çalışacaklardır.

Bu arada hastaneden haber gelir. Bebeklerin cinsiyeti öğrenilecektir. Amcaoğulları eşleri ile tatlı bir yarışa girerler. Kazanan kim olacaktır?

Gönül Dağı Selma Öğretmen ölüyor mu? Trafik kazası geçirdi! Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç diziden ayrılıyor mu?

Selma, aşkını gizlemeye çalıştığı için dalgınlaşır.

Selma'nın halini gören Gülsüm Öğretmen ona nasihat verir. Selma itiraf etmeye karar verir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

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