Google ’Dünyanın en saçma binası’ olarak göstermişti: Çürük çıktı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat asansörüyle binanın en üst katına da çıkan Güngör'e bilgi veren müteahhit firmanın mühendisleri, 1994 yılında fore kazıklar üzerine inşa edilen ve 'şehrin en sağlam binası' olduğu öne sürülen 18 katlı binanın, aslında çürük olduğunu söyledi.