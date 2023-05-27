Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?

28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş sandığa gidip Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı sandık iradesiyle birlikte seçecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sıkça sorulan sorular arasında görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır sorusu yer alıyor. Görme engelliler nasıl oy kullanır sorusu yanıt ararken, seçimlere az bir süre kala konu hakkında cevap aranmakta. Peki, engelliler nasıl oy kullanır? Yatağa bağımlı hasta oy kullanabilir mi? İşte konu hakkında detaylar