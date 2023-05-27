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Haberler Fotohaber Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 00:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 00:24

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?

28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş sandığa gidip Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı sandık iradesiyle birlikte seçecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sıkça sorulan sorular arasında görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır sorusu yer alıyor. Görme engelliler nasıl oy kullanır sorusu yanıt ararken, seçimlere az bir süre kala konu hakkında cevap aranmakta. Peki, engelliler nasıl oy kullanır? Yatağa bağımlı hasta oy kullanabilir mi? İşte konu hakkında detaylar

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanır, oy kullanabilir mi sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü 81 ilde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri gerçekleştirilecek ve sandığın iradesi sonucu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Peki, engelliler nasıl oy kullanır, kullanabilir mi? İşte konu hakkında detaylar

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?

HASTA VE ENGELLİLER SEÇİMDE NASIL OY KULLANACAK?

Seyyar sandık başvurusunda bulunan engelli ve Hasta vatandaşlar, oy kullanmaya gitmeyecek. Seyyar sandıklar bu vatandaşların oy kullanması için adreslerine gelecek.

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Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?

GÖRME ENGELLİLER NASIL OY KULLANIR?

Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.

Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o Seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

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