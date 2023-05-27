Görme engelli, engelli ve yatağa bağımlı seçmen nasıl oy kullanacak? YSK anlatım ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde engelliler nasıl oy kullanır?

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o Seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.