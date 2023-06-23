Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

Yapılan açıklamada; beyanname kapsamında yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi desteği müjdesi gelmiş bunun üzerinde binlerce vatandaş detaylar için bekleyişe geçmişti. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan evlilik kredisi detayları merakla bekleniyor. Bu noktada binlerce çift "Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi detayları…