Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi müjdesi detaylarıyla merakla bekleniyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini duyurmuştu. Erdoğan gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapılacağını duyururken bu kapsamda binlerce çift ise "Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte faizsiz düğün evlilik kredisine ilişkin merak edilen tüm bu detaylar.