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Haberler Fotohaber Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:23

Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi müjdesi detaylarıyla merakla bekleniyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini duyurmuştu. Erdoğan gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapılacağını duyururken bu kapsamda binlerce çift ise "Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte faizsiz düğün evlilik kredisine ilişkin merak edilen tüm bu detaylar.

Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

Yapılan açıklamada; beyanname kapsamında yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi desteği müjdesi gelmiş bunun üzerinde binlerce vatandaş detaylar için bekleyişe geçmişti. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan evlilik kredisi detayları merakla bekleniyor. Bu noktada binlerce çift "Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi detayları…

Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

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Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Gözler evlilik kredisi detaylarında! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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