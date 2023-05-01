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Haberler Fotohaber MSÜ tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:30

MSÜ tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi de tercihlerin başlayacağı dönem için geri sayıma geçti. Bu noktada "2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl süreç 18 Nisan tarihinde başlatılmıştı. ÖSYM duyurular ekranı üzerinden kısa zamanda detayların paylaşılması bekleniyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? İşte o tarihlerle ilgili son durum ve tüm detaylar.

MSÜ tercih tarihleri için gözler ÖSYM’de! 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?

MSÜ tercih süreci merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da başlamıştı. Bu kapsamda ise sonuçların açıklanmasıyla beraber gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. "MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte tercihlerin başlayacağı tarihle ilgili merak edilen tüm bu detaylar.

MSÜ tercih tarihleri için gözler ÖSYM’de! 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan'da açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusu ile bildirilen sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenildi.

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MSÜ tercih tarihleri için gözler ÖSYM’de! 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2023

MSÜ tercih kılavuzu henüz adaylar ile paylaşılmadı. Tercihlerin yapılacağı dönem henüz belli olmazken adaylar geçtiğimiz yılın tarihlerine odaklandı.

MSÜ tercih tarihleri için gözler ÖSYM’de! 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. Bu noktada bu yıl işlemlerin Mayıs ayı başında yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama bekleniyor.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.

MSÜ tercih tarihleri için gözler ÖSYM’de! 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

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