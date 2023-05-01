Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:30

MSÜ tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi de tercihlerin başlayacağı dönem için geri sayıma geçti. Bu noktada "2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl süreç 18 Nisan tarihinde başlatılmıştı. ÖSYM duyurular ekranı üzerinden kısa zamanda detayların paylaşılması bekleniyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? İşte o tarihlerle ilgili son durum ve tüm detaylar.