Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:31

Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023? DV Lottery çekilişe saatler kaldı! Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir, nereden?

Green Card başvuru sonuçları 2023 için vatandaşlar gün sayıyor. Yeşil Kart yoluyla vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için oturma ve çalışma vizesi alabiliyor. Bunun için vatandaşların başvuru yapıp kuralara katılmayı gerekiyor. 5 Ekim – 8 Kasım 2023 arasında alınan DV 2024 Green Card başvuru sonucu için bekleyiş sürmekte. Vatandaşlar, "Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023?" sorusunu yöneltmekte. Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması için az bir süre kaldı. Peki, DV Lottery Green Card ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar