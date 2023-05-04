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Haberler Fotohaber Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023? DV Lottery çekilişe saatler kaldı! Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir, nereden?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:31

Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023? DV Lottery çekilişe saatler kaldı! Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir, nereden?

Green Card başvuru sonuçları 2023 için vatandaşlar gün sayıyor. Yeşil Kart yoluyla vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için oturma ve çalışma vizesi alabiliyor. Bunun için vatandaşların başvuru yapıp kuralara katılmayı gerekiyor. 5 Ekim – 8 Kasım 2023 arasında alınan DV 2024 Green Card başvuru sonucu için bekleyiş sürmekte. Vatandaşlar, "Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023?" sorusunu yöneltmekte. Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranının erişime açılması için az bir süre kaldı. Peki, DV Lottery Green Card ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023? DV Lottery çekilişe saatler kaldı! Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir, nereden?

Green Card başvuru sonucu ne zaman açıklanıyor, kaç gün sürecek sorusu yanıt aramakta. DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı ve başvuru sonuçları mayıs ayı içerisinde alınacak. Vatandaşlar, Green Card ne zaman açıklanır, nasıl öğrenilir sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023? DV Lottery çekilişe saatler kaldı! Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir, nereden?

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

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Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023? DV Lottery çekilişe saatler kaldı! Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir, nereden?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023? DV Lottery çekilişe saatler kaldı! Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir, nereden?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor 2023? DV Lottery çekilişe saatler kaldı! Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir, nereden?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

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