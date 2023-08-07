Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:02

GSB BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? KDV ve ÖTV’siz cep telefonu şartları ne?

Öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları gündemi meşgul ederken son dakika Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konu ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2023 Genel Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gençlere müjde olarak vergisiz cep telefonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? KDV ve ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman? İşte, Bakan Osman Aşkın Bak açıklamaları ile vergisiz cep telefonu satışı son durum…