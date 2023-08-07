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Haberler Fotohaber GSB BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? KDV ve ÖTV’siz cep telefonu şartları ne?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 10:02

GSB BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? KDV ve ÖTV’siz cep telefonu şartları ne?

Öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları gündemi meşgul ederken son dakika Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konu ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2023 Genel Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gençlere müjde olarak vergisiz cep telefonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? KDV ve ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman? İşte, Bakan Osman Aşkın Bak açıklamaları ile vergisiz cep telefonu satışı son durum…

GSB BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? KDV ve ÖTV’siz cep telefonu şartları ne?

Vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak sorusu yanıt ararken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Nedim Bak milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılacağının altını çizen Bak, vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak sorusunu yanıtladı. Peki, öğrenciye vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları neler olacak? İşte, son gelişmeler…

GSB BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? KDV ve ÖTV’siz cep telefonu şartları ne?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak."

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GSB BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? KDV ve ÖTV’siz cep telefonu şartları ne?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

GSB BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? KDV ve ÖTV’siz cep telefonu şartları ne?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

GSB BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? KDV ve ÖTV’siz cep telefonu şartları ne?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

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