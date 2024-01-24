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Haberler Fotohaber GSB Personel Alımı sonuçları açıklandı mı? || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:59

GSB Personel Alımı sonuçları açıklandı mı? || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1071 personel alımı yapacağını açıklamış ve 8 Ocak tarihi itibarıyla ise adaylar başvurularını tamamlamıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Binlerce kişiye yeni iş imkânı sağlayacak olan personel alımında son adıma gelindi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB Personel Alımı sonuçları açıklandı mı? || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında sone gelindi. Adayların 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihleri arasında başvurularını tamamladığı sonuçlar için geri sayıma başlandı. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuruların, sonuç tarihi ise yakından takip ediliyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 1071 GSB personel alımı başvuru sonuçlarında son durum…

GSB Personel Alımı sonuçları açıklandı mı? || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 Ocak'ta sona erdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından 14 gün geçerken, sonuçlar ise henüz erişime açılmadı.

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GSB Personel Alımı sonuçları açıklandı mı? || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sonuçlara dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GSB Personel Alımı sonuçları açıklandı mı? || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

GSB Personel Alımı sonuçları açıklandı mı? || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

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