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Haberler Fotohaber GTA 5 Hileleri - Güncel GTA 5 Hile Kodları ile Silah, Ölümsüzlük, Araba, Uçak, Para Hilesi Kodu
Giriş Tarihi: 17.10.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 14:55

GTA 5 Hileleri - Güncel GTA 5 Hile Kodları ile Silah, Ölümsüzlük, Araba, Uçak, Para Hilesi Kodu

GTA 5 hileleri, oyun severlerin rakiplerine karşı üstünlük kurmak için gereksinim duyduğu çeşitli kodlardır. GTA 5 PC hileleri ile oyunun her alanında yüksek bir başarı elde etmek mümkün olabiliyor. Ancak GTA 5 hileleri PS4 için çeşitli kodlardan yararlanmak gerekir. GTA 5 para hilesi gibi hileler için birtakım kombinasyonları kullanmak mümkün olabilir. Güncel GTA 5 hile kodları ile silah hilesi, ölümsüzlük hilesi, araba, uçak, para hilesi kodu bilgilerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

GTA 5 Hileleri - Güncel GTA 5 Hile Kodları ile Silah, Ölümsüzlük, Araba, Uçak, Para Hilesi Kodu

GTA 5 hileleri birçok şifre ve kombinasyondan oluşur. GTA hileleri PS3 için farklılık gösterirken oyunlarda aranılan üstünlüğü kolay elde etmenize yardımcı olur. Para ve silah yanında GTA 5 hileleri araba için de yapılabilir. GTA V hileleri silah, ölümsüzlük, polisten kurtulma gibi durumlar için güncel olarak oyunculara sunulur. Güncel GTA 5 hile kodları ile silah, ölümsüzlük, araba, uçak, para hilesi kodu gibi birçok oyun hilesi hakkında haberimizden yararlanabilirsiniz.

GTA 5 Hileleri - Güncel GTA 5 Hile Kodları ile Silah, Ölümsüzlük, Araba, Uçak, Para Hilesi Kodu

GTA 5 Hileleri

GTA 5 Rockstar Games tarafından oyun severlere sunulan oyunlardan biridir. Geniş bir oyuncu kitlesi bulunan GTA5 oyununda çeşitli noktalarda oyuncular üstünlük sağlama çabası içerisine girebilmektedir. Hem oyun içerisinde ki zor görevleri tamamlamak hem de oyunlarda rakiplere üstünlük sağlamak gerekir. Ancak böyle durumlarda hem oyunda para bulabilmek hem de görevlerin zorluk derecesinde mücadele verebilmek için oyuncuların ekstra yardıma ihtiyacı vardır.

GTA 5 hileleri ile zor olan görevleri kolaylıkla yapabilirken aynı zamanda oyun karakterini de kolayca geliştirmek mümkün olabilir. GTA 5 hilelerinin içerisinde para hileleri, silah hileleri, polisten kaçma gibi çeşitli hileler vardır. Bu hileleri kullanabilmek için de hile kodlarını ve şifrelerini iyi bilmeniz büyük bir önem taşır.

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GTA 5 Hileleri - Güncel GTA 5 Hile Kodları ile Silah, Ölümsüzlük, Araba, Uçak, Para Hilesi Kodu

GTA 5 Nedir?

GTA 5, Grand Theft Auto oyunun kısaltılmış halidir. Bu oyun Rockstar North tarafından geliştirilmiştir. Aynı şekilde Rosckstar Nort tarafından da oyun severlere yayınlanmıştır. Oyunun çıkış tarihi ise 2013 yılıdır. Açık uçlu aksiyon ve macera tarzında olan video oyunlar arasında yer alır.

GTA 5 Hileleri - Güncel GTA 5 Hile Kodları ile Silah, Ölümsüzlük, Araba, Uçak, Para Hilesi Kodu

GTA 5 Hileleri ve Kodları

GTA 5 hileleri ve şifreleri oyunun farklı alanlarına yönelik olarak hazırlanır. Para için ve silah için ayrı hileler kullanmak gerekir. Ancak oyun içerisinde kullanacağınız hilelerin güncel oyun hileleri olduğundan emin olmanız gerekir. Hileleri yüklerken mutlaka uyarıları dikkate alarak yüklemeniz büyük bir önem taşır. En önemli hileler şunlardır:

Ölümsüzlük Hilesi: Bu hile oyun içerisinde ölümsüz olmanızı sağlar.

Hile Kodu: PAINKILLER

Polisten Kurtulma Hilesi: Oyun içerisinde polisten tek bir seferde kurtulabilirsiniz.

Hile Kodu: LAWYERUP

Aranma Seviyesini Artırma Hilesi: Araba seviyesini artıran bir hiledir.

Hile Kodu: FUGTIVE

Hızlı Koşu Hilesi: Hızlı yürüme ve koşma hilesidir.

Hile Kodu: CATCHME

Kayan Araçlar Hilesi: Tüm araçların kaymasına neden olan bir hiledir.

Hile Kodu: SOWDAY

Paraşüt Hilesi: Yüksek bir yerden düşerken atlamak için kullanılır.

Hile Kodu: SKYDIVE

Silah Hilesi: Silahlara kolayca erişim hilesidir.

Hile Kodu: TOOLUP

Can ve Zırh Hilesi: Sağlığınızın azaldığında kullanılacak bir hiledir.

Hile Kodu: TURTLE

Güçlü Yumruklar Hilesi: Tek yumruk ile düşmanları uçurma hilesidir.

Hile Kodu: HOTHANDS

Sarhoş Modu Hilesi: GTA 5 oyununda sadece bir şifreyle sarhoş modunu aktifleştirebilirsiniz.

Hile Kodu: LIQUOR

GTA 5 Ağır Çekim Hilesi: Oyunda zamanı yavaşlatmak için kullanılır.

Hile Kodu: SLOWMO

GTA 5 Hileleri - Güncel GTA 5 Hile Kodları ile Silah, Ölümsüzlük, Araba, Uçak, Para Hilesi Kodu

GTA 5 Para Hilesi Var mı?

GTA 5 para hilesi oyunda olmayan bir hile türüdür. Oyuncular oyun içerisinde para kazanmak istediklerinde oyunun kendilerine sundukları avantajları değerlendirebilirler. Hisse senedi satın almak oyunda para kazanmanın yollarından biridir. Para kazanmanın en çok tercih edilen yollarından biri ise şu şekilde;

Öncelikle istediğiniz bir silah satıcısına gidin ve silah satıcısına nişan alın. Adam bunu fark ettiği anda size ateş açacak. Binanın içindeki bir köşeye geçin ve polis çağırın. Polisler gelip adamı öldürdüklerine gidip kasayı kırın ve parayı alarak dükkândan çıkın. Yaklaşık 20-25 metre uzaklaştıktan sonra geri dönüp kasaya bakın. Az önce çaldığınız paranın orada durduğunu göreceksiniz. Bu işlemi tekrarlayarak daha fazla para toplayabilirsiniz.

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