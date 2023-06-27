Gümüşhane bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Gümüşhane bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.