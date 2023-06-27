Gümüşhane bayram namazı saati 2023: Diyanet bayram namaz vakitleri ile 28 Haziran Gümüşhane bayram namazı saat kaçta?

Gümüşhane bayram namazı saati 2023 sorgulanıyor. İl il bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Yaşadıkları ilin vaktini öğrenmek isteyen Müslümanlar, araştırmalarına hız kazandırdı. Araştıran iller arasında Gümüşhane de bulunuyor. Kurban Bayramı'nın 1. Günü 28 Haziran Çarşamba günü eda edilecek. Namazını vaktinde eda etmek isteyen İslam alemi camilerde toplanacak olup bayrama namazla birlikte başlayacak. Peki, Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, Diyanet ile 2023 Gümüşhane bayram namazı saati...