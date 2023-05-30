GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI |Kurbanlık fiyatları belli oldu mu: küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL?

Kurban fiyatları yılın ikinci ve son dini bayramına bir aydan kısa bir süre kala sorgulanıyor. Diyanet tarafından her yıl yayınlanan kurbanlık fiyatları bayram öncesi sorgulanmaya devam ederken bu sene kurban kesecek olan vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL sorguluyor. Peki, Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel kurban fiyatları…