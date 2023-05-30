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Haberler Fotohaber GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI |Kurbanlık fiyatları belli oldu mu: küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:14

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI |Kurbanlık fiyatları belli oldu mu: küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş "Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar?" sorgulamaya başladı. Bu yıl da kurbanlar kesilecek, kesemeyecek durumda olan insanlarla, akraba, tanıdık ve komşularla kurban eti paylaşımı yapılacak. Sofraların bereketi artacak, et kokmayan mutfak, şeker ve harçlık almayan çocuk kalmayacak. Bu noktada güncel kurban fiyatları 2023 sorgulanıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilenler…

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI |Kurbanlık fiyatları belli oldu mu: küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL?

Kurban fiyatları yılın ikinci ve son dini bayramına bir aydan kısa bir süre kala sorgulanıyor. Diyanet tarafından her yıl yayınlanan kurbanlık fiyatları bayram öncesi sorgulanmaya devam ederken bu sene kurban kesecek olan vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL sorguluyor. Peki, Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel kurban fiyatları…

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI |Kurbanlık fiyatları belli oldu mu: küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL?

VEKÂLETLE KURBAN BEDELİ AÇIKLANDI MI?

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

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GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI |Kurbanlık fiyatları belli oldu mu: küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş'ın açıklaması şu şekilde:

GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI |Kurbanlık fiyatları belli oldu mu: küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL?

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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