Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:14
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
15:14
GÜNCEL 2023 KURBAN FİYATLARI |Kurbanlık fiyatları belli oldu mu: küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL?
Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. İbadetini yerin getirmek için kolları sıvayan binlerce vatandaş "Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar?" sorgulamaya başladı. Bu yıl da kurbanlar kesilecek, kesemeyecek durumda olan insanlarla, akraba, tanıdık ve komşularla kurban eti paylaşımı yapılacak. Sofraların bereketi artacak, et kokmayan mutfak, şeker ve harçlık almayan çocuk kalmayacak. Bu noktada güncel kurban fiyatları 2023 sorgulanıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, tosun ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilenler…