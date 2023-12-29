GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri

Deprem mi oldu son dakika sorusu Türkiye'nin birçok farklı noktasında şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? İşte AFAD tarafından paylaşılan 29 Aralık tarihli güncel depremler listesi...