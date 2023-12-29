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Haberler Fotohaber GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 01:03

GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri

Son depremler listesi ile ülkemizde gün içerisinde yaşanan irili ufaklı yüzlerce sallantının merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgiler öğrenilebiliyor. Yaşadıkları illerde en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar 29 Aralık 2023 tarihli son depremler listesini sorguluyor. Deprem ülkesi olan coğrafyamızda her gün yüzlerce sarsıntı meydana geliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ışığında son depremler listesi…

GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri

Deprem mi oldu son dakika sorusu Türkiye'nin birçok farklı noktasında şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? İşte AFAD tarafından paylaşılan 29 Aralık tarihli güncel depremler listesi...

GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri

GÜNCEL AFAD DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. İkamet ettikleri şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 28 Aralık 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte, gün içinde meydana gelen depremlerin listesi:

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GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri

MALATYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

#DEPREM

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-12-28

Saat:12:34:05 TSİ

Enlem:38.26639 N

Boylam:38.12167 E

Derinlik:17.3 km

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#DEPREM

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Ilgaz (Çankırı)

Tarih:2023-12-27

Saat:16:04:12 TSİ

Enlem:41.07556 N

Boylam:33.82361 E

Derinlik:7 km

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#DEPREM

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Doğanşehir (Malatya)

Tarih:2023-12-27

Saat:10:55:12 TSİ

Enlem:38.04111 N

Boylam:37.67 E

Derinlik:9.69 km

GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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