Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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GÜNCEL SON DEPREMLER 29 Aralık 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD güncel son deprem verileri
Son depremler listesi ile ülkemizde gün içerisinde yaşanan irili ufaklı yüzlerce sallantının merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgiler öğrenilebiliyor. Yaşadıkları illerde en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar 29 Aralık 2023 tarihli son depremler listesini sorguluyor. Deprem ülkesi olan coğrafyamızda her gün yüzlerce sarsıntı meydana geliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ışığında son depremler listesi…