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Haberler Fotohaber HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 16:01

HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları 2024 isim listesi Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü canlı yayını ile takip edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması ile başlayan törende hacca kesin kayıt tarihleri de açıklandı. Hac kuraları e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile isim isim sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıllarla birlikte başvuruda bulunan toplam kişi sayısı 2 milyon 473 bin 65'e ulaşmış durumda. Kutsal topraklarda ibadetlerini tamamlamak isteyenler kura çekimi sonuçlarına odaklandı. İşte, Hac kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı.

HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları Diyanet ile takip ediliyor. Sadece bu yıl 135 bin 421 kişinin başvuruda bulunduğu kura günü geldi. Heyecanla bekleyen hacı adayları için kesin kayıtlarını yapacakları tarih de açıklandı. Hac kuraları 2024 yılında hacca gidecekler için il il gerçekleşiyor ve ardından e-devlet sistemi üzerinde yerini alıyor. Pek, Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?

2024 HAC KURALARI ÇEKİLDİ!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacı adaylarının beklediği kura gününü duyurdu ve 2 Kasım günü gerçekleşen kura töreninde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

13 Eylül-11 Ekim tarihlerinde ön kayıtlarını tamamlayan adaylar Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü canlı yayını ile takip ettileri nihai isim listesini e-devlet üzerinden öğreniyor.

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HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR, SAAT KAÇTA?

Hacı adayları, Hac kura sonuçlarını çekiliş günü yani bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek. Kesin kayıt tarihi öncesinde belirlenen asil ve yedek listelerine göre kayıtlar alınacak.

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HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?

İŞTE KAYIT HAKKI KAZANAN İSİMLERDEN BAZILARI...

HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?
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