HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları 2024 isim listesi Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü canlı yayını ile takip edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması ile başlayan törende hacca kesin kayıt tarihleri de açıklandı. Hac kuraları e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile isim isim sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıllarla birlikte başvuruda bulunan toplam kişi sayısı 2 milyon 473 bin 65'e ulaşmış durumda. Kutsal topraklarda ibadetlerini tamamlamak isteyenler kura çekimi sonuçlarına odaklandı. İşte, Hac kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı.