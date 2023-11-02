HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Diyanet 2024 Hac kuraları isim listesi açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları Diyanet ile takip ediliyor. Sadece bu yıl 135 bin 421 kişinin başvuruda bulunduğu kura günü geldi. Heyecanla bekleyen hacı adayları için kesin kayıtlarını yapacakları tarih de açıklandı. Hac kuraları 2024 yılında hacca gidecekler için il il gerçekleşiyor ve ardından e-devlet sistemi üzerinde yerini alıyor. Pek, Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?