Giriş Tarihi: 15.07.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 23:41

HAFTANIN A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 TEMMUZ YAYIMLANDI TAM 9 SAYFA! || Bu Perşembe A101 Aktüel ürünler listesinde neler var? Dev indirim kataloğu!

A101 aktüel 20 Temmuz 2023 kataloğu yayımlandı. Haftanın yıldızları raflarda yerini alıyor. Yaz ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Perşembe gününden itibaren elektronik mutfak ürünleri dev indirim fırsatı ile raflarda olacak. Akıllı cep telefonu, bluetoot kulaklık, çamaşır makinesi, su atıma cihazı ve masa takımı gibi pek çok ürün yaz aylarına özel fiyatlarla raflarda boy gösterecek. Bu hafta A101 katalog aktüel indirimli tam liste ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, A101 20 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…