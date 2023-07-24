Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:14

HAFTANIN A101 AKTÜEL KATALOĞU 27 TEMMUZ 2023! Bu Perşembe A101 Aktüel ürünler listesinde neler var? Aşurelik malzemeler ve teknoloji paketleri raflarda!

Yeni haftanın A101 aktüel 27 Temmuz 2023 kataloğu yayımlandı. Haftanın yıldızları raflarda yerini almak için gün sayıyor. Paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure gününe özel ürünler Perşembe gününden itibaren raflarda olacak. Akıllı LED TV, tekerlekli elektrikli moped, koltuk takımı, katlanabilir metal karyola seti, buzluk termos, mangal seti ve mutfak araç gereçleri ile yeni haftanın A101 kataloğu dop dolu. Bu hafta A101 katalog aktüel indirimli tam liste ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, A101 27 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…