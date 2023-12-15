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Haberler Fotohaber HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 16:25

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı haftanın finali ile netleşiyor. Zuhal Topla'ın sunumuyla haftaiçi her gün TV8 ekranlarına gelen programda bugün haftanın birincisi belli oluyor. Bu Cuma da bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Bu haftanın son yarışma günü ve haftanın kazananı belirleneceği için 15 Aralık 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı araştırılıyor. Haftanın birincisi programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü kazanan yarışmacı ve detayları…

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz haftanın birincisi bugün belli oluyor. Sunuculuğu Zuhal Topal tarafından yapılan programda 5 yarışmacı kendi günlerinde yemeklerini yaparak diğer yarışmacılara beğendirmeye ve puan kazanmaya çalışıyorlar. Cuma günleri büyük ödülü kazanan yarışmacı bir hayli merak ediliyor. 75 bin TL'yi kazanan yarışmacı için heyecan dorukta. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 15 Aralık 2023 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi…

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

15 ARALIK 2023 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 15 Aralık 2023 Cuma günü final bölümü ile izleyicinin karşısına geçiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (10 Aralık- 15 Aralık) da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

İŞTE ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAZANANI...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Programın kazananı daha belli olmadı, olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (10 Aralık- 15 Aralık)

Birinci gün yarışmacısı: Alev Culha Özcan

İkinci gün yarışmacısı: Orhan Çingay

Üçüncü gün yarışmacısı: Ayşe Gökay Çalışkan

Dördüncü gün yarışmacısı: Bengisu Delioğlu

Beşinci gün yarışmacısı: Koray Kalender

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
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