HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 15.12.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 16:25

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı haftanın finali ile netleşiyor. Zuhal Topla'ın sunumuyla haftaiçi her gün TV8 ekranlarına gelen programda bugün haftanın birincisi belli oluyor. Bu Cuma da bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Bu haftanın son yarışma günü ve haftanın kazananı belirleneceği için 15 Aralık 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı araştırılıyor. Haftanın birincisi programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü kazanan yarışmacı ve detayları…