Kabine Toplantısı ne zaman? Öğretmen atamalarının açıklanacağı Kabine Toplantısı ne zaman, haftaya hangi gün yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE TOPLANTISI'NDA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak."

Kabine Toplantısı'nın gündeminde öğretmen atamalarının olması bekleniyor.