Giriş Tarihi: 25.04.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
14:08
Kabine Toplantısı ne zaman? Öğretmen atamalarının açıklanacağı Kabine Toplantısı ne zaman, haftaya hangi gün yapılacak?
Kabine Toplantısı ne zaman Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarının ardından gündemdeki yerini aldı. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların değerlendirildiği toplantı son olarak 16 Nisan tarihinde düzenlenmişti. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasında bulundu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Haftaya Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, ayrıntılar…