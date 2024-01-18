Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
13:08
Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri
Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde merak edilen isimler arasında yerini aldı. 15 Haziran 1979 tarihinde doğan Tütüncü, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan siyasi isim, AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı. Antalya Barosuna kayıtlı serbest avukatlardandır. Peki, Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler…