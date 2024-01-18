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Haberler Fotohaber Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 13:08

Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri

Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde merak edilen isimler arasında yerini aldı. 15 Haziran 1979 tarihinde doğan Tütüncü, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan siyasi isim, AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı. Antalya Barosuna kayıtlı serbest avukatlardandır. Peki, Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler…

Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri

Üç dönemdir Kepez Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hakan Tütüncü biyografisi, kariyeri ve siyasi geçmişi araştırılıyor. AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev alan isim, siyasi kariyerinde Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Sekreteri, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014'ten bu yana 71 üye belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Başkanlığını da sürdürmektedir. Peki, Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli?

Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri

HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

15 Haziran 1979 tarihinde dünyaya gelen Hakan Tütüncü, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Antalya Barosuna kayıtlı serbest avukatlardandır.

2001'de AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.

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Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri

2005-2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkanı Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde seçmenlerimizin teveccühü ile 3. Kez seçildi.

Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri

Ayrıca 71 Üye Belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'den bu yana Başkanlığını da sürdürmektedir.

Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

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