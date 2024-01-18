Hakan Tütüncü kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi kariyeri

HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

15 Haziran 1979 tarihinde dünyaya gelen Hakan Tütüncü, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Antalya Barosuna kayıtlı serbest avukatlardandır.

2001'de AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.