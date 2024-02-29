HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı

HSK atama kararları Resmi Gazete'nin 29 Şubat tarihli sayısında yer aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı yayımlandı. HSK atamaları ile ilgili Resmi Gazete'de "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32'nci maddesi uyarında 31.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabii tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösteren liste aşağıda gösterilmiştir." denildi.