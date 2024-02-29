Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
08:08
HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı
HSK atamaları yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 31'inci maddesine göre 31.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabii tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösteren liste yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra gözler Hakim ve Savcı atama isim listesi sonuç ekranına yöneldi. Peki, HSK atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, isim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi 2024...