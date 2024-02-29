Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:08

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı

HSK atamaları yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 31'inci maddesine göre 31.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabii tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösteren liste yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra gözler Hakim ve Savcı atama isim listesi sonuç ekranına yöneldi. Peki, HSK atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, isim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi 2024...

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı

HSK atama kararları Resmi Gazete'nin 29 Şubat tarihli sayısında yer aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı yayımlandı. HSK atamaları ile ilgili Resmi Gazete'de "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32'nci maddesi uyarında 31.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabii tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösteren liste aşağıda gösterilmiştir." denildi.

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı

HSK ATAMA İSİM LİSTESİ 2024 YAYIMLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yer alan atama kararı yayımlandı. HSK atama listesi şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı
HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2024 || Resmi Gazete’de yayımlandı! Hakim ve savcı atama sonuç sorgu ekranı
SON DAKİKA