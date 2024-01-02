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Haberler Fotohaber Hakkari deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hakkari deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:00

Hakkari deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hakkari deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Son dakika Hakkari deprem haberi az önce geldi. Yüksekova merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak amacıyla ''Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Hakkari deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 2 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika Hakkari deprem ile sallandı. Akşam saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü Yüksekova olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Hakkari depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Yüksekova geçtiğimiz gün de 4,4 ve 4,5'lik depremlerle sarsılmıştı. Peki, az önce Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 2 Ocak 2024 Hakkari deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HAKKARİ'DE DEPREM!

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 22:54'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği ise 9.46 kilometre olarak açıklandı.

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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ İLE HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Yüksekova (Hakkari)

Tarih: 01-01-2024

Saat:22:54:33 TSİ

Büyüklük: 3.9

Derinlik: 9.46

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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