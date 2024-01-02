Hakkari deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hakkari deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:00
Son dakika Hakkari deprem haberi az önce geldi. Yüksekova merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak amacıyla ''Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Hakkari deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 2 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...