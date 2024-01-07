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Haberler Fotohaber Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:53

Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan hayatı ve kariyeri

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Samsun Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Samsun Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan hayatı ve kariyeri

AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı bu şehirde oy kullanacak seçmenlerin araştırma konusu oldu. AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuyla incelenen isim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İşte AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı Halit Doğan'ın kariyeri ve önceki görevleri…

Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan hayatı ve kariyeri

HALİT DOĞAN KİMDİR?

1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu.

2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.

Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.

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Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan hayatı ve kariyeri

31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı Seçildi.

Evli ve 3 Çocuk Babasıdır.

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