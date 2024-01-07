Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan hayatı ve kariyeri

AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı bu şehirde oy kullanacak seçmenlerin araştırma konusu oldu. AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuyla incelenen isim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İşte AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı Halit Doğan'ın kariyeri ve önceki görevleri…