Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:53
Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ak Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan hayatı ve kariyeri
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Samsun Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Samsun Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Halit Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…