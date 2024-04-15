Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
07:12
HALKA ARZ TAKVİMİ 15-19 Nisan 2024: Rönesans Gayrimenkul talep toplayacak! SPK bülteniyle halka açılan şirketler
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Borsa İstanbul'un açılmasıyla işlemler başlayacak. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 15-19 Nisan 2024...