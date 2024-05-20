Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
09:25
HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | "iki yeni şirket" halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz sonuçları bekleniyor. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş ve Onur yüksek Teknoloji A.Ş. talep toplama tarihleri açıklandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 20-25 Mayıs 2024...