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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | "iki yeni şirket" halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:25

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | "iki yeni şirket" halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz sonuçları bekleniyor. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş ve Onur yüksek Teknoloji A.Ş. talep toplama tarihleri açıklandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 20-25 Mayıs 2024...

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | iki yeni şirket halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 20-25 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş ve Onur yüksek Teknoloji A.Ş. talep topluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 20-25 Mayıs halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | iki yeni şirket halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | iki yeni şirket halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzı kapsamında talepler 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | iki yeni şirket halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş LOT DAĞILIMI
2 milyon katılım 15-16 lot (420-448 TL)
2.5 milyon katılım 12-13 lot (336 – 364 TL)
3 milyon katılım 10-11 lot (280 – 308 TL)
3.5 milyon katılım 8-9 lot (224-252 TL)
4 milyon katılım 7-8 lot (196-224 TL)

HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | iki yeni şirket halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

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