HALKA ARZ TAKVİMİ 20-25 MAYIS | "iki yeni şirket" halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 20-25 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş ve Onur yüksek Teknoloji A.Ş. talep topluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 20-25 Mayıs halka arz takvimi