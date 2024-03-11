Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
16:42
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?
Halka arz olacak şirketler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirleniyor. Şirketlerin başvurusunu değerlendiren SPK, onaylanan şirketlerin bilgileri tek tek ortaya çıkarıyor. Bir yeni şirket listede yerini aldı. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve lot sayısı gibi bilgiler yatırımcıların gündeminde. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman, kaç lot verir? İşte, halka arz takvimi Mart 2024...