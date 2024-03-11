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Haberler Fotohaber GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:42

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

Halka arz olacak şirketler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirleniyor. Şirketlerin başvurusunu değerlendiren SPK, onaylanan şirketlerin bilgileri tek tek ortaya çıkarıyor. Bir yeni şirket listede yerini aldı. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve lot sayısı gibi bilgiler yatırımcıların gündeminde. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman, kaç lot verir? İşte, halka arz takvimi Mart 2024...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

Yeni halka arzlar yatırımcıların radarına girdi. Lot sayılarına göre takip edilen şirketlerde halka açıklık oranının yanı sıra dağıtım yöntemi de araştırılıyor. SPK takvimine göre bu hafta Odine Solutions halka arza çıkıyor. İşte, güncel halka arz takvimi 2024...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan bir yeni şirke halka arza çıkıyor. Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. (ODINE) halka açılıyor.

İşte, detaylar...

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GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri 13-14-15 Mart olarak belirlendi. 44.200.000 lotla halka arza çıkacak Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. hisse fiyatı 30 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

TASLAK HALKA ARZLAR

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?
  • Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
  • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Enda Enerji Holding A.Ş.
  • Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
  • (...)
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