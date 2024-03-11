GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Mart: 1 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, talep toplama ne zaman?

Yeni halka arzlar yatırımcıların radarına girdi. Lot sayılarına göre takip edilen şirketlerde halka açıklık oranının yanı sıra dağıtım yöntemi de araştırılıyor. SPK takvimine göre bu hafta Odine Solutions halka arza çıkıyor. İşte, güncel halka arz takvimi 2024...