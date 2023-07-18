Halkla ilişkiler taban puanları: 2023 Halkla ilişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları sorgulaması sürerken Halkla ilişkiler taban puanları gündeme geliyor. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Halkla ilişkiler taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. Halkla ilişkiler taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2023 Halkla ilişkiler taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Kont.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|Ort.
Diploma
Notu
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9
|413,29
|1859
|85,6
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7
|404,62
|2706
|87,9
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3
|395,98
|4005
|82,4
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|11
|392,50
|4682
|80,0
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|4
|383,05
|7073
|85,1
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|100
|329,17
|50068
|80,1
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|100
|328,46
|51145
|79,3
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|65
|325,32
|56196
|79,4
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|SÖZ
|5
|323,39
|59509
|75,4
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|SÖZ
|10
|322,74
|60722
|76,3
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|SÖZ
|6
|322,24
|61612
|78,3
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|320,63
|64554
|76,6
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|SÖZ
|11
|315,14
|75732
|78,4
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|SÖZ
|8
|310,96
|85083
|75,6
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|298,23
|119240
|76,0
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|SÖZ
|8
|296,18
|125621
|75,0
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|295,97
|126270
|75,9
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|283,52
|170408
|73,4
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|267,87
|242211
|74,6
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60
|263,31
|266741
|74,5
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|50
|261,70
|275808
|75,8
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|259,56
|288195
|76,1
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|70
|253,59
|325370
|63,0
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|251,35
|340241
|72,8
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|100
|250,32
|347139
|74,1
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|21
|250,29
|347378
|82,2
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|150
|248,97
|356303
|73,2
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|85
|248,15
|362049
|71,9
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|50
|241,97
|406908
|71,4
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|241,75
|408507
|74,2
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|60
|240,41
|418798
|74,2
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100
|239,02
|429618
|74,1
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|SÖZ
|15
|236,98
|445788
|81,6
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|234,81
|462817
|71,7
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|60
|234,55
|464895
|72,6
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|233,41
|473635
|73,6
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|90
|232,01
|484123
|71,5
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60
|230,87
|492529
|72,2
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60
|230,30
|496465
|72,4
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|70
|230,20
|497146
|72,4
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|18
|230,06
|498077
|78,2
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|229,58
|501350
|73,9
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|60
|225,64
|524855
|72,2
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|21
|225,32
|526470
|79,9
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|225,06
|527873
|69,0
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|50
|222,87
|537645
|72,9
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
|SÖZ
|57
|220,00
|546869
|74,2
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
|SÖZ
|42
|219,65
|547689
|68,7
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
|SÖZ
|64
|219,57
|547897
|72,5
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|65
|216,36
|553559
|76,7
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|50
|215,98
|554015
|76,8
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|22
|215,16
|554859
|80,5
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|50
|213,27
|556476
|72,3
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|209,63
|558839
|68,6
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|100
|208,71
|559410
|71,7
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|SÖZ
|20
|207,55
|560150
|68,8
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|70
|205,71
|561230
|64,1
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|204,54
|561857
|79,2
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
|SÖZ
|45
|204,19
|562023
|72,6
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|80
|203,93
|562161
|67,5
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100
|203,01
|562590
|72,2
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|202,38
|562840
|66,0
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50
|202,20
|562910
|67,0
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|85
|201,09
|563278
|70,6
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60
|200,30
|563463
|71,5
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|SÖZ
|1700
|196,50
|563802
|68,3
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
|SÖZ
|6
|—
|—
|—
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|4
|—
|—
|—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
|SÖZ
|5
|—
|—
|—