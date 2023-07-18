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Haberler Fotohaber Halkla ilişkiler taban puanları: 2023 Halkla ilişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:19

Halkla ilişkiler taban puanları: 2023 Halkla ilişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları sorgulaması sürerken Halkla ilişkiler taban puanları gündeme geliyor. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Halkla ilişkiler taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. Halkla ilişkiler taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2023 Halkla ilişkiler taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…

Halkla ilişkiler taban puanları: 2023 Halkla ilişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) sonuçları ÖSYM adresinde sorgulanıyor. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, başvuru yapmak istedikleri üniversiteler hakkında araştırmalarına başladı. Bu kapsamda en çok merak edilen bölümlerden biri de Halkla ilişkiler oldu. 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2023 Halkla ilişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.

Halkla ilişkiler taban puanları: 2023 Halkla ilişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları

HALKLA İLİŞKİLER 2023 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Halkla ilişkiler taban puanları 2023 YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda henüz yayınlanmadı. Aşağıda geçen seneye ait puanlar yer alıyor.

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Halkla ilişkiler taban puanları: 2023 Halkla ilişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Kont. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası		 Ort.
Diploma
Notu
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 9 413,29 1859 85,6
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 404,62 2706 87,9
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 395,98 4005 82,4
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 11 392,50 4682 80,0
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 383,05 7073 85,1
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 329,17 50068 80,1
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 328,46 51145 79,3
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 65 325,32 56196 79,4
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 5 323,39 59509 75,4
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 10 322,74 60722 76,3
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 6 322,24 61612 78,3
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 320,63 64554 76,6
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 11 315,14 75732 78,4
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 8 310,96 85083 75,6
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 298,23 119240 76,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 8 296,18 125621 75,0
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 295,97 126270 75,9
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 283,52 170408 73,4
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 267,87 242211 74,6
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 263,31 266741 74,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50 261,70 275808 75,8
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 259,56 288195 76,1
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70 253,59 325370 63,0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 251,35 340241 72,8
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 250,32 347139 74,1
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 21 250,29 347378 82,2
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150 248,97 356303 73,2
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85 248,15 362049 71,9
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50 241,97 406908 71,4
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 241,75 408507 74,2
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60 240,41 418798 74,2
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 239,02 429618 74,1
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 15 236,98 445788 81,6
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 234,81 462817 71,7
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60 234,55 464895 72,6
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 233,41 473635 73,6
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 90 232,01 484123 71,5
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 230,87 492529 72,2
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 230,30 496465 72,4
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70 230,20 497146 72,4
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 18 230,06 498077 78,2
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 28 229,58 501350 73,9
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60 225,64 524855 72,2
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 21 225,32 526470 79,9
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 225,06 527873 69,0
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50 222,87 537645 72,9
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 57 220,00 546869 74,2
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 42 219,65 547689 68,7
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 64 219,57 547897 72,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 65 216,36 553559 76,7
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 50 215,98 554015 76,8
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 22 215,16 554859 80,5
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50 213,27 556476 72,3
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 209,63 558839 68,6
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 100 208,71 559410 71,7
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 20 207,55 560150 68,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70 205,71 561230 64,1
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 28 204,54 561857 79,2
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 45 204,19 562023 72,6
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 80 203,93 562161 67,5
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 203,01 562590 72,2
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 202,38 562840 66,0
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50 202,20 562910 67,0
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 85 201,09 563278 70,6
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 200,30 563463 71,5
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 1700 196,50 563802 68,3
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) SÖZ 6
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 4
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 5
Halkla ilişkiler taban puanları: 2023 Halkla ilişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları

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