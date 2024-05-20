Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje (HRKET) kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği Hareket Teknoloji 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz işlemlerini tamamlandı. HRKET halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, 70 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. 1,6 milyar TL halka arz büyüklüğü ile dikkat çeken şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, HRKET borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…