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Haberler Fotohaber Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje (HRKET) kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:29

Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje (HRKET) kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Hareket Proje halka arz sonuçları araştırılıyor. 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. 1985 yılında faaliyete başlayan şirket müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunuyor. Peki, Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Hareket Proje (HRKET) halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi hakkında detaylı bilgiler...

Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje HRKET kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği Hareket Teknoloji 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz işlemlerini tamamlandı. HRKET halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, 70 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. 1,6 milyar TL halka arz büyüklüğü ile dikkat çeken şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, HRKET borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje HRKET kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

HAREKET PROJE HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ!

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz oldu.

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Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje HRKET kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

HAREKET PROJE HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 15-16-17 Mayıs 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 24,000,000

Hisse Fiyatı: 70 TL

Bist Kodu: HRKET

Halka Arz Büyüklüğü: 1,6 Milyar TL

Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje HRKET kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

HAREKET PROJE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?
SPK onayı alan Hareket Proje halka arz 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hareket Proje halka arzında toplamda 24 milyon TL nominal bedelli paylar, 70 TL'den satışa sunuldu. Hareket Proje halka arz sonuçları belli olmadı. Şirketin bireysel yatırımcılara kaç lot verdiği halka arz sonuçları ile belli olacak.

Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje HRKET kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

HRKET NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçlarının KAP'a bildirilmesinin ardından şirketin borsa işlem tarihi netleşecek. Hareket Proje borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. 20 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Hareket Proje borsada HRKET Bist kodu ile işlem görecek.

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