Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı? Hareket Proje (HRKET) kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
09:29
Hareket Proje halka arz sonuçları araştırılıyor. 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. 1985 yılında faaliyete başlayan şirket müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunuyor. Peki, Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Hareket Proje (HRKET) halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi hakkında detaylı bilgiler...