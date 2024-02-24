Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları
Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:06

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi 12 yılın ardından dizi olarak geri dönüyor. Sekiz filmlik seri, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüştürülüyor. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter ile arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin maceralarının anlatıldığı yapımda her bir sezon bir kitaba uyarlanacak. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? İşte, detaylar.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları

Dünyanın en çok satan romanlarından uyarlanan Harry Potter filmi 12 yılın ardından izleyici ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yediden yetmişe her yaş kesimi tarafından ilgiyle takip edilen Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüştürülüyor. Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları

HARRY POTTER SERİSİ DİZİ OLUYOR!

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi dizi oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter ile arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin maceralarının beyaz perdeye taşındığı film 12 yılın ardından dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüştürülen Harry Potter dizisinin çalışmaları 2021 yılında başlamıştı ve yapım şirketi geçtiğimiz yıl, dizinin çekileceğini resmen duyurmuştu.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları

2026'DA YAYINLANACAK!

Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, merakla beklenen Harry Potter dizisinin 2026 yılında yayınlanacağını açıkladı.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları

HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Dizi, HBO Max, yeni adıyla Max'de yayınlanacak.

SON DAKİKA