Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
13:06
Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi 12 yılın ardından dizi olarak geri dönüyor. Sekiz filmlik seri, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüştürülüyor. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter ile arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin maceralarının anlatıldığı yapımda her bir sezon bir kitaba uyarlanacak. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? İşte, detaylar.