Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Yayın tarihi açıklandı! HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları

Dünyanın en çok satan romanlarından uyarlanan Harry Potter filmi 12 yılın ardından izleyici ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yediden yetmişe her yaş kesimi tarafından ilgiyle takip edilen Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüştürülüyor. Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. HBO Max Harry Potter dizisi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?