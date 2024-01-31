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Haberler Fotohaber Hatalı Sollama Cezası 2024 - Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:51

Hatalı Sollama Cezası 2024 - Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Sürücüleri yakından ilgilendiren 2024 trafik cezalarının tutarları belirlendi. Hatalı sollama, trafik kurallarını ihlal edenlerin en sık yaptığı yanlışlardan biri. Bu eylemi, özellikle sollama yasağı bulunan yollarda yapmak belli bir tutarı gözden çıkarmak anlamına geliyor. Trafik kazalarına ve can kaybına neden olabileceği için bu caydırıcı uygulama ile önlenmesi amaçlanıyor. Hatalı sollama cezası ne kadar? İşte 2024 hatalı sollama cezası…

Hatalı Sollama Cezası 2024 - Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız sınırını aşmak, dikkatin dağılması, kırmızı ışık ihlalinde bulunmak, hatalı sollama yapmak ve genel trafik kurallarını ihlal etmek kazalara davetiye çıkarıyor. Öte yandan, her yıl trafik cezası tutarlarında birtakım değişiklikler yaşanıyor. Aktif olarak araç kullananlar için bu oranların ne kadar olduğu ise bir merak konusu. Bu nedenle, hatalı sollama cezası ne kadar sıkça araştırılıyor. İşte 2024 hatalı sollama cezası ne kadar sorusunun cevabı…

Hatalı Sollama Cezası 2024 - Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

2024 Hatalı Sollama Cezası Ne Kadar?

Yeni yıl ile birlikte trafik cezalarındaki zam oranları da belli oldu. Vatandaşın merakını cezbeden bu zamların tutarı ise yapılan kural ihlaline göre değişkenlik gösteriyor.

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Hatalı Sollama Cezası 2024 - Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Bunlar arasında, arkası görülmeyen virajlarda, tepe üstlerinde, tünellerde, yaya geçitlerinde ve kavşaklarda yapılan hatalı sollama da bulunuyor.

2024 yılı itibariyle yasak yerde sollama yapma cezası 1.506 TL olarak belirlendi.

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Hatalı Sollama Cezası 2024 - Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

2024 Hatalı Sollama Cezası Kaç Puan?

Ek olarak, ehliyet ceza puan sistemine göre hatalı sollama yapmak 15 puan.

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