Hatalı Sollama Cezası 2024 - Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Hız sınırını aşmak, dikkatin dağılması, kırmızı ışık ihlalinde bulunmak, hatalı sollama yapmak ve genel trafik kurallarını ihlal etmek kazalara davetiye çıkarıyor. Öte yandan, her yıl trafik cezası tutarlarında birtakım değişiklikler yaşanıyor. Aktif olarak araç kullananlar için bu oranların ne kadar olduğu ise bir merak konusu. Bu nedenle, hatalı sollama cezası ne kadar sıkça araştırılıyor. İşte 2024 hatalı sollama cezası ne kadar sorusunun cevabı…