Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:51
Hatalı Sollama Cezası 2024 - Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Sürücüleri yakından ilgilendiren 2024 trafik cezalarının tutarları belirlendi. Hatalı sollama, trafik kurallarını ihlal edenlerin en sık yaptığı yanlışlardan biri. Bu eylemi, özellikle sollama yasağı bulunan yollarda yapmak belli bir tutarı gözden çıkarmak anlamına geliyor. Trafik kazalarına ve can kaybına neden olabileceği için bu caydırıcı uygulama ile önlenmesi amaçlanıyor. Hatalı sollama cezası ne kadar? İşte 2024 hatalı sollama cezası…