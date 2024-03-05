HATAY DEPREM HABERİ SON DAKİKA || 5 Mart 2024 Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

HATAY DEPREM SON DAKİKA

Hatay'da son dakika bir deprem meydana geldi. Hatay ilinin ilçelerinden biri olan Samandağ'da bir son dakika deprem haberi Afad ve Kandilli verileri ile paylaşıldı.

Derinliği 6.04 km olarak kaydedilen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak kaydedildi.

İşte, gerçekleşen sarsıntının ayrıntıları;