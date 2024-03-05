Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:47
HATAY DEPREM HABERİ SON DAKİKA || 5 Mart 2024 Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son dakika Hatay'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesinde üst üste sarsıntılar yaşanmaya devam ederken, dün akşam Çanakkale'de yaşanan şiddetli deprem birçok ilde hissedilerek korku ve paniğe neden oldu. 4 ve üzeri depremlerin sıklıkla meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Hatay'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Hatay'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?