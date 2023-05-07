Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:58

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 7 Mayıs 2023 son dakika Hatay’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile kontrol edilen sarsıntıların ardından bölgede risk durumu araştırılmaya başladı. Akdeniz bölgesinde yer alan şehir, en riskli alanlar arasında değerlendiriliyor. Vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorusunu yöneltiyor. Son depremde en çok hasar gören şehirler arasında yer alan Hatay, birçok hareketli hat bulunan şehirde sarsıntılar kaydediliyor. Peki, 7 Mayıs 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm merak edilenler…