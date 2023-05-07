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Haberler Fotohaber HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 7 Mayıs 2023 son dakika Hatay’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:58

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 7 Mayıs 2023 son dakika Hatay’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile kontrol edilen sarsıntıların ardından bölgede risk durumu araştırılmaya başladı. Akdeniz bölgesinde yer alan şehir, en riskli alanlar arasında değerlendiriliyor. Vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorusunu yöneltiyor. Son depremde en çok hasar gören şehirler arasında yer alan Hatay, birçok hareketli hat bulunan şehirde sarsıntılar kaydediliyor. Peki, 7 Mayıs 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm merak edilenler…

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 7 Mayıs 2023 son dakika Hatay’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

Hatay deprem ile sallandı. 11 ilin arasında; afet bölgesinde yer alan şehir en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. En büyük artçıların görüldüğü bölgede sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, Hatay deprem son dakika bilgileri...

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 7 Mayıs 2023 son dakika Hatay’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Kırıkhan (Hatay)

Tarih:2023-05-07

Saat:11:36:10 TSİ

Enlem:36.422 N

Boylam:36.309 E

Derinlik:7.88 km

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HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 7 Mayıs 2023 son dakika Hatay’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 7 Mayıs 2023 son dakika Hatay’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

HATAY DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 7 Mayıs 2023 son dakika Hatay’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?
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