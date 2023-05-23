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Haberler Fotohaber Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Hava durumu raporu ile 15 ile sarı ve turuncu kod: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:42

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Hava durumu raporu ile 15 ile sarı ve turuncu kod: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu raporu geldi. Yaz aylarının gelişiyle birlikte sıcak havalar kendini göstermeye başlamıştı ancak bugün güne yağmur ile başlayan İstanbullular yeniden araştırmalara başladı. Bu hafta hava nasıl olacak, ne zaman ısınacak, yağmur ne zaman duracak soruları yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Sağanak yağış uyarısı araştırılıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde hava durumu 23 Mayıs 2023 raporları…

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Hava durumu raporu ile 15 ile sarı ve turuncu kod: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu Meteoroloji raporları gündemdeki yerini aldı. Ülkenin batısında mevsim normallerinin altına düşen sıcaklığın ne zaman mevsim normallerine döneceği merak ediliyor. Bu hafta için plan yapanlar araştırmalara hız kazandırdı. Bu hafta ve bugün hava nasıl olacak, hava ne zaman ısınacak soruları yanıt arıyor. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu seyredecek. İşte, Meteoroloji'den hava durumu 23 Mayıs…

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Hava durumu raporu ile 15 ile sarı ve turuncu kod: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Muğla, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Hava durumu raporu ile 15 ile sarı ve turuncu kod: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

15 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat için sarı kodlu, Adan ve Mersin için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Hava durumu raporu ile 15 ile sarı ve turuncu kod: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege ve Akdeniz ile Muğla, Eskişehir, Ankara, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Hava durumu raporu ile 15 ile sarı ve turuncu kod: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

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