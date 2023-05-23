Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Hava durumu raporu ile 15 ile sarı ve turuncu kod: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu raporu geldi. Yaz aylarının gelişiyle birlikte sıcak havalar kendini göstermeye başlamıştı ancak bugün güne yağmur ile başlayan İstanbullular yeniden araştırmalara başladı. Bu hafta hava nasıl olacak, ne zaman ısınacak, yağmur ne zaman duracak soruları yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Sağanak yağış uyarısı araştırılıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde hava durumu 23 Mayıs 2023 raporları…