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Giriş Tarihi: 28.04.2023 05:57 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 05:57

BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 28 Nisan hava nasıl olacak, hava durumu güneşli mi yağışlı mı?

İstanbul hava durumu 28 Nisan 2023 Cuma günü için aratılıyor. Üç gündür yağan yağmurlar sonrası yağışların devam etmesi birçok vatandaşın planını bozmuş duurmda. Yağan yağmurlarla birlikte barajlar oldukça dolmuş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük İstanbul hava durumunu yayınlandı ve böylece vatandaşların sürekli sorduğu "yarın hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yarın hava durumu nasıl?" soruları yanıt buldu. İşte İstanbul hava durumu yarın ve 5 günlük

BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 28 Nisan hava nasıl olacak, hava durumu güneşli mi yağışlı mı?

Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmurlu mu gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Yağmurlu havalar bir süredir İstanbul'u etkisi altına alırken, hafta sonuna yaklaşılırken 5 günlük İstanbul hava durumu araştırılıyor. İşte 28 Nisan İstanbul hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 28 Nisan hava nasıl olacak, hava durumu güneşli mi yağışlı mı?

HAVA DURUMU 27 NİSAN 2023

İSTANBUL (İHA) - Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında diğer bölgelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında seyredecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 28 Nisan hava nasıl olacak, hava durumu güneşli mi yağışlı mı?

(Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25

BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 28 Nisan hava nasıl olacak, hava durumu güneşli mi yağışlı mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı.

Yapılan açıklamada Kuzey ve batı kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç kesimlerde biraz artacağı, iç ve batı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildi.

BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 28 Nisan hava nasıl olacak, hava durumu güneşli mi yağışlı mı?

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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