Hava durumu raporu 11-12 Ocak | Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin doğu kesimlerinin; Batı ve Doğu Karadeniz geneli ile Orta Karadeniz kıyılarının; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.