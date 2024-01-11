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Haberler Fotohaber Hava durumu raporu 11-12 Ocak | Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 23:56

Hava durumu raporu 11-12 Ocak | Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 11-12 Ocak tarihleri için yapılan hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyenler Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı? şeklindeki sorulara cevap arıyor. 12 Ocak Cuma hava durumu nasıl? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.

Hava durumu raporu 11-12 Ocak | Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı?

11-12 Ocak hava durumu raporu verileri merak konusu olarak Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı? soruları üzerinden araştırılıyor.

HAVA DURUMU RAPORU 11-12 OCAK

Güncel Meteoroloji hava durumu raporu ve tüm detaylar şöyle;

Hava durumu raporu 11-12 Ocak | Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin doğu kesimlerinin; Batı ve Doğu Karadeniz geneli ile Orta Karadeniz kıyılarının; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu raporu 11-12 Ocak | Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı?

UYARILAR

KUVVETLİ ve YOĞUN YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis ile Muş ve Van'ın güney, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu raporu 11-12 Ocak | Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya ile İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevreleri yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu raporu 11-12 Ocak | Meteoroloji ile 12 Ocak Cuma kar, yağış var mı?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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