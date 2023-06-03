Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

HAYRİ BARAÇLI KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Hayri Baraçlı, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlayan Hayri Baraçlı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulu'nda Kalite Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik Ekonomisi, Bilişim Sistemleri derslerini verdi.

1999 yılından bu yana aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu.