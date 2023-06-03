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Haberler Fotohaber Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 17:16

Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Hayri Baraçlı hayatı, kariyeri ve biyografisi ile merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun olan Baraçlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlayan Baraçlı, pek çok eğitim kurumunda ders verdi. Mayıs 2022'den bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. Peki, Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatına dair bilgiler…

Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Baraçlı, makine imalat, madeni eşya, plastik enjeksiyon, ayakkabı, tekstil, perakende ticaret ve gıda sanayi alanlarında çalışmalarda bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Baraçlı; ayrıca aynı üniversitede Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Peki, Hayri Baraçlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hayri Baraçlı hayatı ve kariyeri…

Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

HAYRİ BARAÇLI KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Hayri Baraçlı, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlayan Hayri Baraçlı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulu'nda Kalite Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik Ekonomisi, Bilişim Sistemleri derslerini verdi.

1999 yılından bu yana aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

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Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Kamu ve özel sektörde; makine imalat, madeni eşya, plastik enjeksiyon, ayakkabı, tekstil, perakende ticaret ve gıda sanayi alanlarında çalışmaları oldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Baraçlı'nın kamu ve özel sektörde Stratejik Yönetim ve Planlama, İşletme Yönetimi, Yeniden Yapılandırma, Reorganizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırımların Fizibilitesi ve Etütleri, Yalın Yönetim, Verimlilik Yönetimi gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır.

Ayrıca Yerel Yönetimlerde; Akıllı Şehircilik Uygulamaları, Dayanıklı Şehirler, Ulaşım Yönetimi ve Raylı Sistemler, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji konularında da çalışmalar yürüttü.

Temmuz 2009'da İETT İşletmeleri Genel Müdürü, Mayıs 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu. Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. Mayıs 2022'de Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine başladı.

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