Hayri Baraçlı hayatı, kariyeri ve biyografisi ile merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun olan Baraçlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlayan Baraçlı, pek çok eğitim kurumunda ders verdi. Mayıs 2022'den bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. Peki, Hayri Baraçlı kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatına dair bilgiler…