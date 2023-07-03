Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:12

Hemşire maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni ve zamlı hemşire maaşı belli oluyor!

Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı kesinleşiyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı bu hafta içerisinde netleşmesi öngörülüyor. Yeni zam oranı sonrası öğretmen, polis ve hemşire maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada sağlık çalışanları ''Yeni hemşire maaşı ne kadar 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile memur maaşları enflasyon farkı ve refah payı ile güncellenecek. Peki, 2023 Temmuz zammı ile hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte "Hemşire maaşları ne kadar oldu" sorusunun cevabı...