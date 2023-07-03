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Haberler Fotohaber Hemşire maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni ve zamlı hemşire maaşı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:12

Hemşire maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni ve zamlı hemşire maaşı belli oluyor!

Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı kesinleşiyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı bu hafta içerisinde netleşmesi öngörülüyor. Yeni zam oranı sonrası öğretmen, polis ve hemşire maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada sağlık çalışanları ''Yeni hemşire maaşı ne kadar 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile memur maaşları enflasyon farkı ve refah payı ile güncellenecek. Peki, 2023 Temmuz zammı ile hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte "Hemşire maaşları ne kadar oldu" sorusunun cevabı...

Hemşire maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Hemşire maaşı 2023 Temmuz zammı ardından yeniden hesaplanacak. Milyonlarca sağlık çalışanı yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Haziran enflasyonu bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Ortaya çıkan 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu noktada ise "Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için heyecan dorukta. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

Hemşire maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Hemşire uzman hemşire ve başhemşire maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni hemşire maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Hemşire maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Hemşire maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

Hemşire maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Uzman doktor temmuz maaş zammı 2023

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

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