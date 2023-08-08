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Haberler Fotohaber Herkes ona süper meyve diyor: Kilosu 200 TL!
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:24

Herkes ona süper meyve diyor: Kilosu 200 TL!

ABD ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de gittikçe popüler hale gelen aronya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Süper meyve denilen aronyanın kilosu da cep yakıyor!

Herkes ona süper meyve diyor: Kilosu 200 TL!

Amerika ve Avrupa'dan sonra 2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılarak olumlu sonuç alınan süper meyve aronya, devlet desteğiyle yaygınlaştırılması isteniyor.

Herkes ona süper meyve diyor: Kilosu 200 TL!

Daha sonra farklı bölgelerde denenen süper meyve Tekirdağ'da da boy göstermeye başladı. 2021 yılında Berna Demirtaş, Tekirdağ'da özel sektördeki işini bırakıp aronya bitkisi ekti. Ekilen aronyalar bu yıl hasat edilmek için son günlerini bekliyor.

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Herkes ona süper meyve diyor: Kilosu 200 TL!

KENDİ İŞİNİ KURDU

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Berna Demirtaş, "Özel sektörde çalışıyordum. Bir beş yıl kadar çalıştıktan sonra kendi işimi yapmaya karar verdim.

Herkes ona süper meyve diyor: Kilosu 200 TL!

Tekirdağ'da ilçe tarımdaki yetkililerle görüştüm. Onlarda bana aronya meyvesini söylediler. Aronya meyvesini araştırmaya başladım ve bu meyvenin ne kadar yararlı bir meyve olduğunu öğrendim.

Herkes ona süper meyve diyor: Kilosu 200 TL!

Ve ekmeye karar verdim. Aralık 2021'de 1850 fidan olarak bu bahçeyi kurduk. Bu sene ilk hasadımız alacağız. Eylül 1 itibariyle hasat dönemi başlayacak.

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