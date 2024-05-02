Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hıdırellez duası kısa-uzun! Diyanet ile Arapça ve Türkçe Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler
Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 12:39

Hıdırellez duası kısa-uzun! Diyanet ile Arapça ve Türkçe Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler

Mayıs ayının beşinci günü idrak edilen Hıdırellez Bayramı geldi çattı. Hıdırellez günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler gündemdeki yerini aldı. Hıdırellez duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı ellerini semaya açıp Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları bu kutsal günde dilek dilemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Diyanet ile Hıdırellez duası okunuşu.

Hıdırellez duası kısa-uzun! Diyanet ile Arapça ve Türkçe Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler

Hıdırellez duası okunuşu, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan günün gelmesi ile birlikte sorgulanmaya başladı. Baharın gelişini müjdeleyen bu kutsal günde vatandaşlar Hıdırellez gününe özel gelenekler ve uygulamaları yerine getirecek. Peki, Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler nelerdir, neler yapılır? İşte, Diyanet ile Hıdırellez duası okunuşu ve bu gecede yapılacak ibadetler.

Hıdırellez duası kısa-uzun! Diyanet ile Arapça ve Türkçe Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI NEDİR?

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hıdırellez duası kısa-uzun! Diyanet ile Arapça ve Türkçe Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler

HIDRELLEZ KÖKENİ NEDİR?

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Bayramı'nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran,Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

Hıdırellez duası kısa-uzun! Diyanet ile Arapça ve Türkçe Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler

HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

SON DAKİKA