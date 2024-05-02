Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
12:39
Hıdırellez duası kısa-uzun! Diyanet ile Arapça ve Türkçe Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler
Mayıs ayının beşinci günü idrak edilen Hıdırellez Bayramı geldi çattı. Hıdırellez günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler gündemdeki yerini aldı. Hıdırellez duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı ellerini semaya açıp Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları bu kutsal günde dilek dilemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hıdırellez günü okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Diyanet ile Hıdırellez duası okunuşu.