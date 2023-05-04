Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı 2023: Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur?

Bayramın gelişini temsilen kutlanan Hıdrellez Bayramı tarihleri geldi. Baharla birlikte iyi dileklerini aktaracaklar Hıdırellez duası araştırılmaya başladı. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan günde dilekler dilenecek ve baharla birlikte açan gül ağaçlarına bırakılacak. Çeşitli ritüellerin uygulandığı bayram günlerinde dilekler dilenirken Hıdırellez dilek duası okunacak. 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak bayram için heyecan dorukta. Peki, Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur? İşte, tüm merak edilenler…