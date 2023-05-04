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Haberler Fotohaber Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı 2023: Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 21:18 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 21:18

Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı 2023: Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur?

Bayramın gelişini temsilen kutlanan Hıdrellez Bayramı tarihleri geldi. Baharla birlikte iyi dileklerini aktaracaklar Hıdırellez duası araştırılmaya başladı. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan günde dilekler dilenecek ve baharla birlikte açan gül ağaçlarına bırakılacak. Çeşitli ritüellerin uygulandığı bayram günlerinde dilekler dilenirken Hıdırellez dilek duası okunacak. 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak bayram için heyecan dorukta. Peki, Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur? İşte, tüm merak edilenler…

Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı 2023: Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur?

Hıdırellez duası Türkçe okunuşu araştırılmaya başladı. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bahar bayramı çeşitli şenliklere sahne olacak. Dileklerini dileyecekler hazırlıklarını tamamladı. Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, kaç kere okunur soruları yanıt arıyor. Oldukça eski bir kültüre dayanan bu ritüelde dilek duaları alınmaya başladı. İşte, Hıdırellez dilek duası

Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı 2023: Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur?

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI NEDİR?

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı 2023: Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur?

HIDRELLEZ KÖKENİ NEDİR?

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hıdırellez Bayramı'nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı 2023: Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur?

İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran,Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

Hıdırellez dilek duası Türkçe okunuşu ve anlamı 2023: Hıdırellez duası nedir, nasıl yapılır, ne zaman kaç kere okunur?

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

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