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Haberler Fotohaber Hilal gözüktü mü 2024? Diyanet astronomundan açıklama... Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür?
Giriş Tarihi: 10.03.2024 17:26 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:26

Hilal gözüktü mü 2024? Diyanet astronomundan açıklama... Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür?

Ramazanın gelişiyle birlikte 'hilal gözüktü mü 2024' sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren tarafından açıklama geldi. Diyanet astronomunun aktardığına göre sorular yanıtlanıyor. Peki; Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görülür, nasıl görünür, ne anlama gelir? İşte, o açıklama!

Hilal gözüktü mü 2024? Diyanet astronomundan açıklama... Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür?

Hilal gözüktü mü sorusu her yıl Diyanet astronomları tarafından yanıtlanıyor. Hilalin ilk nerede ve nasıl görüneceğine dair bilgiler paylaşan uzman isimler Ramazan ayını etkileyen bu olaya dair detayları aktarıyor. Peki; Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür, anlamı ve önemi nedir? İşte, detaylar...

Hilal gözüktü mü 2024? Diyanet astronomundan açıklama... Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür?

HİLAL GÖZÜKTÜ MÜ 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, konuya dair şu sözleri kaydetti:

"Ramazan hilali ilk Atlas Okyanusu ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında görülecek. 10 Mart'ta içtima ve rüyet olacak. Kongrede alınan kararlara göre, Başkanlığımız dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesine itibar ettiği için Amerika kıtasında görülecek hilalden dolayı 11 Mart'ta ramazan ayına başlayacağız."

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Hilal gözüktü mü 2024? Diyanet astronomundan açıklama... Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür?

"10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şevval hilali Asya kıtasında görüleceği için hava muhalefeti olmadığı takdirde rüyet günü olan 9 Nisan'da hem Türkiye'de hem de Mekke'de hilalin görülebileceğini umut ediyoruz. Dolayısıyla tüm dünyanın Ramazan Bayramı'nı 10 Nisan'da kutlayacağını düşünüyoruz."

Hilal gözüktü mü 2024? Diyanet astronomundan açıklama... Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür?

ORUCA BAŞLAMAK İÇİN HİLALİN GÖRÜLMESİ ŞART MIDIR?

Konuyla ilgili Diyanet Din İşleri Yüskek Kurulu tarafından verilen yanıt şöyle:

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) "Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın." (Müslim, Sıyâm, 19-20 [1081]; bkz. Buhârî, Savm, 5, 11 [1900, 1909]) buyurmuştur.

Hilal gözüktü mü 2024? Diyanet astronomundan açıklama... Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür?

Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivâyetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay ya 29 ya 30 gündür." (Buhârî, Savm, 13 [1913]; Müslim, Sıyâm, 15 [1080]) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiştir.

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