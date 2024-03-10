Giriş Tarihi: 10.03.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
17:26
Hilal gözüktü mü 2024? Diyanet astronomundan açıklama... Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görülür?
Ramazanın gelişiyle birlikte 'hilal gözüktü mü 2024' sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren tarafından açıklama geldi. Diyanet astronomunun aktardığına göre sorular yanıtlanıyor. Peki; Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görülür, nasıl görünür, ne anlama gelir? İşte, o açıklama!