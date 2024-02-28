Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
19:57
Hipertimezi nedir, ne demek? (Unutamama) Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!
Taş Kağıt Makas Umut'un hastalığı olarak gündeme gelen Hipertimezi nedir, tedavisi var mı, belirtileri neler soruları ile araştırılıyor. Ekin Koç'un hayat verdiği karakter gördüğü ve duyduğu hiçbir şeyi unutmuyor. Bu nedenle unutamama hastalığı olarak da anılan bu terim yetenek olarak da değerlendiriliyor. Peki; Hipertimezi hastalığı nedir, ne demek?