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Haberler Fotohaber Hipertimezi nedir, ne demek? (Unutamama) Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:57

Hipertimezi nedir, ne demek? (Unutamama) Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!

Taş Kağıt Makas Umut'un hastalığı olarak gündeme gelen Hipertimezi nedir, tedavisi var mı, belirtileri neler soruları ile araştırılıyor. Ekin Koç'un hayat verdiği karakter gördüğü ve duyduğu hiçbir şeyi unutmuyor. Bu nedenle unutamama hastalığı olarak da anılan bu terim yetenek olarak da değerlendiriliyor. Peki; Hipertimezi hastalığı nedir, ne demek?

Hipertimezi nedir, ne demek? Unutamama Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!

Hipertimestik sendrom olarak da anılan hastalık, son derece üstün otobiyografik bellek anlamına geliyor. Oldukça nadir görülen Hipertimezi hastalığı Taş Kağıt Makas dizisi ile gündeme geldi. Umut karakterinin her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlaması noktasında açıklanan bu terim trend aramalar listesinde yerini aldı. Peki; Hipertimezi nedir, tedavisi var mı, belirtileri neler?

Hipertimezi nedir, ne demek? Unutamama Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!

HİPERTİMEZİ HASTALIĞI HAKKINDA

Hipertimezi son derece nadir bir nöropsikolojik durumdur. Temel özelliği bu kişilerin otobiyografik bellek denilen, kişinin geçmişine yönelik olaylar ve deneyimleri, normal insanlardan çok daha fazla hatta hayatının çoğunluğunu kapsayacak derecede hatırlama durumudur.

Bu sendroma sahip kişiler genellikle gördükleri ve duydukları her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlar ve unutmazlar.

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Hipertimezi nedir, ne demek? Unutamama Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!

İKİ BELİRLEYİCİ ÖZELLİK!

İlk kez nöropsikoloji dergisi Neurocase'de 2006 yılında Elizabeth Parker, Larry Cahill, Dr Paul Tejera ve James McGaugh tarafından kaleme alınan bir makalede tanımlandı. Makaleye göre hipertimezinin iki belirleyici özelliği var:

  1. Kişi kendi kişisel geçmişi hakkında düşünmeye anormal miktarda zaman harcamaktadır
  2. Kişi kendi kişisel geçmişinden belirli olayları hatırlamak için olağanüstü bir kapasiteye sahiptir.

Hipertimezi nedir, ne demek? Unutamama Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!

HİPERTİMEZİ NEDİR, NE DEMEK?

Hipertimezi terimi "hyperthymesia" dan türetilmiştir. Bu terim de Yunanca kelime thymesis (anlamı "hatırlama") ve Hyper (anlamı "aşırı") den türemiştir.

Hipertimezi nedir, ne demek? Unutamama Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!

HİPERTİMEZİ BELİRTİLERİ

Hipertimezili kişiler kendilerine bir tarih verildiğinde o tarihin hangi güne düştüğünü ve o tarihte kişisel bir bilgi olup olmadığını hatırlayabilirler. Bu bireyler yaşadıkları günleri mükemmele yakın ayrıntılarla hatırlarlar.

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