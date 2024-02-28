Hipertimezi nedir, ne demek? (Unutamama) Hipertimezi hastalığı belirtileri yeni dizi ile gündemde!

HİPERTİMEZİ HASTALIĞI HAKKINDA

Hipertimezi son derece nadir bir nöropsikolojik durumdur. Temel özelliği bu kişilerin otobiyografik bellek denilen, kişinin geçmişine yönelik olaylar ve deneyimleri, normal insanlardan çok daha fazla hatta hayatının çoğunluğunu kapsayacak derecede hatırlama durumudur.

Bu sendroma sahip kişiler genellikle gördükleri ve duydukları her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlar ve unutmazlar.