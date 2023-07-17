HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi

HSK 2023 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI KARARNAMESİ YAYINLANDI!

HSK'nın adli ve idari yargı kararnamesi ile 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmaları sonrasında yaptığı açıklamada 20 ilin başsavcılarının değiştiğini duyurdu.

Kararnameyle İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş, Niğde, Adıyaman, Van, Aydın, Manisa, Mardin, Isparta, Uşak, Giresun, Ağrı, Malatya, Elazığ, Muş, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcıları değişti.