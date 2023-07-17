HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada detayları paylaşırken "ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." Sözlerini ekledi. Buna göre; 3 bin 423 hakim ve savcının yeri değişti. Bu noktada ise "Hakimler ve Savcılar Kurulunu 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hakim ve savcı atama tam listesi" halinde merak ediliyor. İşte 3 bin 423 hakim ve savcının yer değişikliğini bildiren HSK 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi atama sorgulama ekranı ve detayları.