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Haberler Fotohaber HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi
Giriş Tarihi: 17.07.2023 20:59 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 20:59

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada detayları paylaşırken "ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." Sözlerini ekledi. Buna göre; 3 bin 423 hakim ve savcının yeri değişti. Bu noktada ise "Hakimler ve Savcılar Kurulunu 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hakim ve savcı atama tam listesi" halinde merak ediliyor. İşte 3 bin 423 hakim ve savcının yer değişikliğini bildiren HSK 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi atama sorgulama ekranı ve detayları.

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameye göre, 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gelen bu son dakika gelişmesi sonrası detaylar merak ediliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ile tam listesi.

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi

HSK 2023 YILI ADLİ VE İDARİ YARGI KARARNAMESİ YAYINLANDI!

HSK'nın adli ve idari yargı kararnamesi ile 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmaları sonrasında yaptığı açıklamada 20 ilin başsavcılarının değiştiğini duyurdu.

Kararnameyle İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş, Niğde, Adıyaman, Van, Aydın, Manisa, Mardin, Isparta, Uşak, Giresun, Ağrı, Malatya, Elazığ, Muş, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcıları değişti.

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HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren,

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Van Cumhuriyet Başsavcısı Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş,

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA SORGULA | 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi tam liste olarak yayınlandı! 3 bin 423 hakim ve savcı atama sorgulama ekranı ve tam listesi

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert oldu.

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