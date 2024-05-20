Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:49
Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir,kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü mü?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde olduğu helikopter 19 Mayıs'ta düştü. Kaza sonrası ekipler olay yerinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hayatını kaybetti. Peki, Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve siyasi kariyeri