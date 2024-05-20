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Haberler Fotohaber Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir,kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü mü?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:49

Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir,kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü mü?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde olduğu helikopter 19 Mayıs'ta düştü. Kaza sonrası ekipler olay yerinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hayatını kaybetti. Peki, Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve siyasi kariyeri

Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir,kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü mü?

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir, kaç yaşında soruları gündemdeki yerini aldı. Kaza sonucu düşen helikopterde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da yaşamını kaybetti. Peki Dışişleri Bakanı Abdullahiyan kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar

Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir,kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü mü?

Reuters ve IRNA helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir,kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü mü?

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN EMİR ABDULLAHİYAN KİMDİR?
Muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1964 yılında İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan kentinde doğdu.
1991 yılında Tahran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve Farsça, Arapça ile İngilizce bilen Abdullahiyan, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir,kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü mü?

Daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Abdullahiyan, 3 yıl yardımcılığını da yaptığı eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sonrası Ağustos 2021'de Dışişleri Bakanı oldu.

Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir,kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan öldü mü?

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığı görevinden önce, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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