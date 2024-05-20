İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl oldu, son durumu ne? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'Yİ TAŞIYAN HELİKOPTER KAZA GEÇİRDİ! BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi. Helikopterin sert iniş yaptığı ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edildi. Fars Haber Ajansı ise yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.

Öte yandan İran İçişleri Bakanı, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." dedi.