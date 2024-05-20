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Haberler Fotohaber İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl oldu, son durumu ne? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 00:12 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 00:12

İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl oldu, son durumu ne? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yapması sonucu helikopterin sert iniş yaptığı ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edildi. Fars Haber Ajansı ise yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu. Peki, İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl İbrahim Reisi siyasi hayatı ve kariyeri…

İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl oldu, son durumu ne? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında soruları ile gündemdeki yerini aldı. Sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılırken İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl, son durumu ne merak ediliyor. İşte detaylar….

İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl oldu, son durumu ne? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'Yİ TAŞIYAN HELİKOPTER KAZA GEÇİRDİ! BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi. Helikopterin sert iniş yaptığı ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edildi. Fars Haber Ajansı ise yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.

Öte yandan İran İçişleri Bakanı, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." dedi.

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İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl oldu, son durumu ne? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?

İranlı yetkililer "Umudumuzu koruyoruz ancak bilgiler endişe verici" açıklamasında bulundu.

Tehran Times haberinde Reisi ile henüz bağlantı kurulamadı. Haberde 'Güvenilir kaynaklara göre şu ana kadar Reisi'nin uydu telefonundan herhangi bir temas sağlanamadı ve olayın kesin yeri konusunda da bir belirti bulunmuyor'

İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl oldu, son durumu ne? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ KİMDİR?
Reisi, 14 Aralık 1960'ta Meşhed'de doğdu. Hukukçu olan Reisi, 1979'daki devrimin ardından kariyerine 1981'de Kereç savcısı olarak başladı. Görevinde hızla yükselen Reisi, kısa sürede Tahran Başsavcı Vekilliği makamına oturdu.

İbrahim Reisi, İran devrim lideri Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı.

Rejim muhalifleri tarafından "ölüm komitesi" olarak adlandırılan 4 kişilik heyette yer alan Reisi, muhaliflerce "katliam ayetullahı" olarak adlandırılıyor. O dönem yaklaşık 3 bin kişinin idam edildiği öne sürülüyor.,

Humeyni'nin ölümü sonrası Hamaney döneminde devlet makamlarında hızla yükseldiği gözlenen Reisi, 1989-1994 yıllarında Tahran Başsavcılığı görevinde bulundu. 1994 yılında Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Reisi, 10 yıl boyunca bu görevde kaldı.



İbrahim Reisi kimdir, sağlık durumu nasıl oldu, son durumu ne? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşında?

Reisi, daha sonra 2004'te Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcılığı görevine atandı. 2014 yılında İran Genel Başsavcılığı görevine atanan Reisi, 2016 yılında yine Hamaney tarafından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığına getirildi.

Ülkede 19 Mayıs 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Reisi, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı seçimleri kaybetti.

Reisi, kendisinden önceki Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Sadık Laricani'nin, Hamaney tarafından görevden alınarak Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi başkanlığına atanmasının ardından Mart 2019'da boşalan Yargı Erki Başkanlığı'na getirildi.

Laricani'nin görev yaptığı dönemle ilgili üst düzey yargı yetkililerine yönelik "yargıda yolsuzluk" soruşturmalarını başlatan Reisi, görev yaptığı süre boyunca sık sık ülkenin en büyük sorunlarından sayılan yolsuzlukların üzerine gitme vurgusu yaptı.

Siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı rol nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alınan Reisi, idamlarda oynadığı rol hakkında kamuoyunun önünde hiçbir açıklama yapmadı.

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