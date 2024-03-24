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Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 16:26

İftar Menüsü Fikirleri: Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri ile bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayını yarıladığımız şu günlerde iftar menüsü konusunda kararsız kalanlar bugün iftara ne pişirsem sorusuyla alternatif fikirleri araştırıyor. Bugün 14. gününü idrak ettiğimiz Ramazan ayında hem besleyici hem de lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri sabah.com.tr'de. İşte 14 Ramazan'a özel iftar menüsü önerileri

İftar Menüsü Fikirleri: Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri ile bugün iftara ne pişirsem?

İftarda dengeli beslenmek son derece önemli olduğundan günü oruçlu geçiren vatandaşlar iftarda tok tutan, susatmayan ve hazmı zor olmayan besin tiplerini tercih ediyor. Bu sebeple bugün iftara ne pişirsem, iftarda ne yenir gibi sorular Ramazan boyunca araştırılmaktadır. Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri yardımıyla bu sorulara yanıt bulabilirsiniz. İşte en güzel iftar menüsü önerileri

İftar Menüsü Fikirleri: Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri ile bugün iftara ne pişirsem?

RAMAZANIN 14. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

Taze Soğanlı Mantar Çorbası

İftar menüsü hazırlarken unutulmaması gereken çorbalar, bir yemeğe başlamanın en güzel yoludur. Hem pratik hem de hızlı bir seçenek olarak yapacağınız taze soğanlı mantar çorbası, yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği, tadı unutulmaz bir tarif.

Gerekli malzemeler;

  • 10 adet mantar
  • 1 demet taze soğan
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • 7 su bardağı su (ılık olmalı)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tutam köri

Yapılışı;

Öncelikle 1 demet taze soğanı ince ince kıyın. Tencerenin içerisine koyduğunuz 1 yemek kaşığı tereyağ ile soteleyin. Ardından farklı bir tencerenin içerisinde 3 yemek kaşığı unu kalan 2 yemek kaşığı yağ ile karıştırarak rengi dönene kadar kavurun. Kavrulmuş unun üzerine yavaş yavaş ılık suyu ilave edin ve bu süreçte topaklanmasını engellemek adına durmadan karıştırın. Kaynadığında üzerine sotelediğiniz soğanları ilave edin. Tuz ve köriyi de ilave ederek 15 dakika daha kaynatın ve çorbanız hazır.

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İftar Menüsü Fikirleri: Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri ile bugün iftara ne pişirsem?

Fırında Tavuk

Gerekli malzemeler;

  • 8-10 adet Tavuk baget
  • 2-3 adet Patates
  • 2 adet Soğan
  • 2-3 adet Domates
  • 6 diş Sarımsak
  • 1 yemek kaşığı Salça
  • 1/2 çay bardağı Zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı Tuz
  • 1 çay kaşığı Kekik
  • 1 çay kaşığı Kimyon

Yapılışı;

Patatesleri ve soğanları iri halkalar halinde doğrayın.

Tepsiyi yağlayın. Üzerine patatesleri dizin.

Üzerine halka soğanları ekleyin.

Soğan ve patateslerin üzerine tavuk bagetleri koyun.

Domates dilimlerini ekleyin.

Bir kase içinde 1,5 su bardağı suda salçayı eritin. Baharatları da ekleyip karıştırın. Ve tavukların üzerine kaşık yardımıyla dökün.

Sarımsakları ilave edin.

Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 80-90 dakika pişirin.

İftar Menüsü Fikirleri: Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri ile bugün iftara ne pişirsem?

Şehriyeli Bulgur Pilavı

Sulu yemeğin yanına yakışacak, iftar menüsü listenizi tamamlayacak bulgur pilavı, hem doyurucu hem de yüksek besin değeri oranıyla mükemmel bir tercih olacaktır.

Gerekli Malzemeler;

  • 1 su bardağı pilavlık bulgur
  • yarım çay bardağı tel şehriye
  • 2 çorba kaşığı tereyağ
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı sıcak su (kemik suyu da kullanılabilir)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Pilavlık tencere de denilen tabanı geniş bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyarak etirin.Tel şehriyeyi ekleyip altın sarısı bir renk alana kadar yağda kavurun. Ardından eklediğiniz bulguru da renk alana kadar kavurun. Kaynar olan suyu ekleyip karıştırın ve üzerine baharatı, tuzu, şekeri ekleyerek kapağını kapatıp pişmeye bırakın. 3-4 dakika yüksek ateşte ardından ise 7-8 dakika kısık ateşte pişirin. Bu süreyi tamamladıktan sonra su oranını kontrol ederek pişen bulgurun üzerine kağıt havlu serin ve 20 dakika dinlendirin. Demlenen pilavınızı ılık bir şekilde servis edebilirsiniz

İftar Menüsü Fikirleri: Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri ile bugün iftara ne pişirsem?

Gavurdağı Salatası

Gerekli malzemeler;

  • 3 adet olgun domates (orta boy)
  • 2 adet salatalık
  • 1 küçük boy soğan (kırmızı soğan da olur)
  • 1 tutam maydanoz
  • 2 adet sivri biber
  • 10-15 adet ceviz içi (ince kıyılmış)
  • Zeytinyağı
  • Nar Ekşisi (üzüm sirkesi de olur)
  • Tuz
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