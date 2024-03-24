Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
16:26
İftar Menüsü Fikirleri: Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri ile bugün iftara ne pişirsem?
Ramazan ayını yarıladığımız şu günlerde iftar menüsü konusunda kararsız kalanlar bugün iftara ne pişirsem sorusuyla alternatif fikirleri araştırıyor. Bugün 14. gününü idrak ettiğimiz Ramazan ayında hem besleyici hem de lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri sabah.com.tr'de. İşte 14 Ramazan'a özel iftar menüsü önerileri…