İftar Menüsü Fikirleri: Ramazanın 14. günü için çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri ile bugün iftara ne pişirsem?

RAMAZANIN 14. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

Taze Soğanlı Mantar Çorbası

İftar menüsü hazırlarken unutulmaması gereken çorbalar, bir yemeğe başlamanın en güzel yoludur. Hem pratik hem de hızlı bir seçenek olarak yapacağınız taze soğanlı mantar çorbası, yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği, tadı unutulmaz bir tarif.

Gerekli malzemeler;

10 adet mantar

1 demet taze soğan

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağ

7 su bardağı su (ılık olmalı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tutam köri

Yapılışı;

Öncelikle 1 demet taze soğanı ince ince kıyın. Tencerenin içerisine koyduğunuz 1 yemek kaşığı tereyağ ile soteleyin. Ardından farklı bir tencerenin içerisinde 3 yemek kaşığı unu kalan 2 yemek kaşığı yağ ile karıştırarak rengi dönene kadar kavurun. Kavrulmuş unun üzerine yavaş yavaş ılık suyu ilave edin ve bu süreçte topaklanmasını engellemek adına durmadan karıştırın. Kaynadığında üzerine sotelediğiniz soğanları ilave edin. Tuz ve köriyi de ilave ederek 15 dakika daha kaynatın ve çorbanız hazır.