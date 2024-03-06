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Haberler Fotohaber İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, iptal mi oldu? İşte, MEB tatil takvimiyle 2. ara tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:00

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, iptal mi oldu? İşte, MEB tatil takvimiyle 2. ara tatil tarihleri

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci Ramazan ayına denk gelecek olan ikinci ara tatil için araştırmalarına başladı. 2023- 2024 yılı eğitim öğretim yılı bitmeden yapılacak olan son tatil için "ikinci ara tatil ne zaman" araştırmalarına başlandı. İlk dönem 11-20 Kasım tarihlerinde uygulanan tatilin bu dönem Nisan ayında yapılması bekleniyor. Bu sene ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi "ara tatil olmayacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? İşte Bakan Tekin açıkladı…

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, iptal mi oldu? İşte, MEB tatil takvimiyle 2. ara tatil tarihleri

Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatil tarihlerini araştırmaya koyuldu. İlk defa 2019 yılında hayata geçirilen bu uygulama öğrencilerin sınav haftasından sonra molalar vererek motive olmasını sağlıyor. Bu seneki ara tatilin bayrama denk gelmesiyle akıllara "ara tatil iptal olacak mı?" sorusu geliyor. İşte 2. Ara tatil tarihleri

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, iptal mi oldu? İşte, MEB tatil takvimiyle 2. ara tatil tarihleri

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Bakan Tekin, ara tatil hakkında açıklamada bulundu: "Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu." dedi

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İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, iptal mi oldu? İşte, MEB tatil takvimiyle 2. ara tatil tarihleri

2. ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

2. ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün sürecek

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, iptal mi oldu? İşte, MEB tatil takvimiyle 2. ara tatil tarihleri

ARA TATİL KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ifadelerine yer verdi.

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, iptal mi oldu? İşte, MEB tatil takvimiyle 2. ara tatil tarihleri

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

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