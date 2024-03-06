Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
12:00
İkinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, iptal mi oldu? İşte, MEB tatil takvimiyle 2. ara tatil tarihleri
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci Ramazan ayına denk gelecek olan ikinci ara tatil için araştırmalarına başladı. 2023- 2024 yılı eğitim öğretim yılı bitmeden yapılacak olan son tatil için "ikinci ara tatil ne zaman" araştırmalarına başlandı. İlk dönem 11-20 Kasım tarihlerinde uygulanan tatilin bu dönem Nisan ayında yapılması bekleniyor. Bu sene ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi "ara tatil olmayacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? İşte Bakan Tekin açıkladı…