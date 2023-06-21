İkinci el araç fiyatları ne kadar? 2023 İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi, ikinci el arabalarına indirim gelecek mi, ne kadar oldu?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Otomobilde fahiş fiyata dur diyecek yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bakan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" dedi.

2. EL ARAÇ FİYATI SIFIRINI GEÇEMEYECEK: YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bolat, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" ifadelerini kullandı.

6 AY - 6 BİN KM SINIRI UZATILDI

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.