İletişim fakültesi taban puanları: 2023 İletişim Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları sorgulaması sürerken İletişim fakültesi taban puanları gündeme geliyor. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İletişim fakültesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. İletişim fakültesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2023 İletişim fakültesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|İletişim
(Fransızca) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|936
883
1.150
870
|472,85155
433,06333
460,83237
465,03124