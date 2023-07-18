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Haberler Fotohaber İletişim fakültesi taban puanları: 2023 İletişim Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:26

İletişim fakültesi taban puanları: 2023 İletişim Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları sorgulaması sürerken İletişim fakültesi taban puanları gündeme geliyor. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İletişim fakültesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. İletişim fakültesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2023 İletişim fakültesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…

İletişim fakültesi taban puanları: 2023 İletişim Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) sonuçları ÖSYM adresinde sorgulanıyor. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, başvuru yapmak istedikleri üniversiteler hakkında araştırmalarına başladı. Bu kapsamda en çok merak edilen bölümlerden biri de İletişim fakültesi oldu. 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2023 İletişim fakültesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İletişim fakültesi taban puanları: 2023 İletişim Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 İletişim
(Fransızca) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 936
883
1.150
870		 472,85155
433,06333
460,83237
465,03124
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İletişim fakültesi taban puanları: 2023 İletişim Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları
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