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Haberler Fotohaber İLK EVİM KAMPANYASINDA SON DURUM: 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:39

İLK EVİM KAMPANYASINDA SON DURUM: 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşlar için 1.20 faizle ilk evim kampanyasının detayları belli olmaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk evini alacaklara özel devlet desteği sağlanacağını Hükümet ilk evini alacaklara kredi desteği sağlayacak" açıklamasıyla müjdeyi vermişti." ifadesiyle duyurmuştu. 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

İLK EVİM KAMPANYASINDA SON DURUM: 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacak vatandaşların yakından takip ettiği 1.20 faizli konut kredisinin gelişmeleri araştırılmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından halihazırda ev tapusu bulunanlara ikinci ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilme sınırı getirilmişti. Bu sınırlamayla yatırım amacının dışında ilk kez ev alacaklar desteklenecek. İşte 1.20 faizle ilk evim kampanyasına dair tüm ayrıntılar

İLK EVİM KAMPANYASINDA SON DURUM: 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yılsonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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İLK EVİM KAMPANYASINDA SON DURUM: 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

İLK EVİM KAMPANYASINDA SON DURUM: 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

İLK EVİM KAMPANYASINDA SON DURUM: 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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