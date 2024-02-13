Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:39
İLK EVİM KAMPANYASINDA SON DURUM: 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?
İlk defa ev sahibi olacak vatandaşlar için 1.20 faizle ilk evim kampanyasının detayları belli olmaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk evini alacaklara özel devlet desteği sağlanacağını Hükümet ilk evini alacaklara kredi desteği sağlayacak" açıklamasıyla müjdeyi vermişti." ifadesiyle duyurmuştu. 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?