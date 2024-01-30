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Haberler Fotohaber DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ || 2024 İlk Evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 11:56

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ || 2024 İlk Evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

Düşük faizli konut kredisi, 2024 Ocak ayı itibarıyla gündemde! Ev almak isteyen kişilerce yakından takip edilen konu hakkında "Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak" denilmişti. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, son durum nedir?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ || 2024 İlk Evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

İlk evim konut kredisi gündemde. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ev almak isteyen binlerce kişinin yakından takip ettiği 1.20 faizli konut kredisi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" açıklamasında bulunmuştu. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, son durum nedir?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ || 2024 İlk Evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirtti ve şunları söylemişti;

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ || 2024 İlk Evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ || 2024 İlk Evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DURUM

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ || 2024 İlk Evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

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