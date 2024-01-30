Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
11:56
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ || 2024 İlk Evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?
Düşük faizli konut kredisi, 2024 Ocak ayı itibarıyla gündemde! Ev almak isteyen kişilerce yakından takip edilen konu hakkında "Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak" denilmişti. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, son durum nedir?