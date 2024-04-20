Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
13:26
İlk evini alacaklara: ilk evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 yıl vadeli 1.20 faizle konut kredisi çıktı mı, şartları neler?
1.20 faizli kont kredisinin detaylarını araştırılıyor. İlk evini alacaklara özel 1.20 faizle konut kredisi kampanyasının uygulamaya geçirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli program kapsamında ilk defa evini alacaklara devlet desteği verileceğini duyurmuştu. Vatandaşlar 15 yıl vade ve 1.20 faizli ilk evim kampanyasının hayata geçirilecek kampanyanın detaylarını merak edenler hayata geçirilmesini bekliyor. Gözler yapılacak açıklamalara yöneldi. Peki, 1.20 Faizli, 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, başvuru nasıl yapılır?