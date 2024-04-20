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Haberler Fotohaber İlk evini alacaklara: ilk evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 yıl vadeli 1.20 faizle konut kredisi çıktı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:26

İlk evini alacaklara: ilk evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 yıl vadeli 1.20 faizle konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

1.20 faizli kont kredisinin detaylarını araştırılıyor. İlk evini alacaklara özel 1.20 faizle konut kredisi kampanyasının uygulamaya geçirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli program kapsamında ilk defa evini alacaklara devlet desteği verileceğini duyurmuştu. Vatandaşlar 15 yıl vade ve 1.20 faizli ilk evim kampanyasının hayata geçirilecek kampanyanın detaylarını merak edenler hayata geçirilmesini bekliyor. Gözler yapılacak açıklamalara yöneldi. Peki, 1.20 Faizli, 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, başvuru nasıl yapılır?

İlk evini alacaklara: ilk evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 yıl vadeli 1.20 faizle konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

180 ay vade ve 1.20 faizli çıkması beklenen konut kredisini alacaklar olanlar tarih ve başvuru araştırmasına başladılar. Düşük faizli olması beklenen kredi için 1.20 faiz oranıyla ilk evini alacakların gündeminde yer alıyor. Peki, ilk evim konut kredisi ne zaman çıkacak, çıktı mı? 1.20 faizli konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında detaylar

İlk evini alacaklara: ilk evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 yıl vadeli 1.20 faizle konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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İlk evini alacaklara: ilk evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 yıl vadeli 1.20 faizle konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON GELİŞMELER

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

İlk evini alacaklara: ilk evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 yıl vadeli 1.20 faizle konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

KONUT SAHİBİ OLMAYI TEŞVİK EDECEK

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk."

İlk evini alacaklara: ilk evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 yıl vadeli 1.20 faizle konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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